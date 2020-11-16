Популярному электрокару Chevrolet урежут зарядку из-за самовозгорания батареи

Электрический хетчбэк Chevrolet Bolt, который до недавнего времени пользовался хорошим спросом в США, оказался в центре скандала. Эксперты установили, что машина склонна к самовозгоранию и теперь производителю нужно отозвать крупную парию модели. Однако действенного решения этой проблемы пока еще нет, поэтому General Motors ограничится лишь тем, что урежит зарядку электрокаров, дабы не допускать перегрева.

Как пишет газета The Detroit News, отзыву подлежат почти 69 тысяч Chevrolet Bolt, из которых почти 51 тыс. были проданы в Америке (остальные же экземпляры – в других странах мира). Сервисная кампания затрагивает те машины, которые были выпущены в период с 2016 по 2019 год.

В чем кроется причина опасного дефекта у Chevrolet Bot, пока не удалось установить, но известно, что речь идет о тяговой батареи электромобиля (АКБ для этой модели изготавливала корейская LG Chem). Уже зафиксировано как минимум четыре случая внезапного воспламенения электрического "Шеви".

Ожидается, что General Motors устранит заводской брак в первом квартале 2021 года. А в качестве временных мер концерн установит на проблемные "Болты" прошивку, которая будет ограничивать зарядку до 90%, чтобы предотвратить перегрев. Инженеры считают, что это должно помочь – во всех вышеупомянутых случаях возгорания электрокары были заряжены на 100% или же близко к этому значению.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пожарные не могли 5 часов погасить пылающий электромобиль Opel Ampera-e. Кстати, этот автомобиль является "родным братом" Chevrolet Bolt.