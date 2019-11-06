"Понты дороже денег": российский клон Rolls-Royce оценили в $280 тысяч

Представительский седан Aurus Senat презентован во всех деталях.

Об этом сообщает портал Carscoops. Создание новой премиум-бренда – рискованный шаг даже для маститого производителя, не говоря уже о компании, у которой нет опыта в создании таких машин. Тем не менее, в РФ решили, что престиж государства важнее денег налогоплательщиков.

Aurus Senat carscoops.com

Так в России появился новый производитель автомобилей представительского класса Aurus Motors. Возникает резонный вопрос, зачем было уничтожать производство аналогичных авто на ЗИЛе, тем более, что там использовались уникальные технологии?

Седаны Aurus Senat будут использоваться государственными чиновниками высшего ранга, но позже планируется продавать их всем желающим. Машину оценили в 280 тысяч долларов за базовую версию.

За эти деньги клиенты получат величественный лимузин с дизайном Rolls-Royce Phantom и роскошным интерьером. Под капотом находится 4,4-литровый V8 с двумя турбинами и мощностью около 600 л.с. Он работает в паре со вспомогательным электромотором мощностью 46 кВт (63 л.с.). Крутящий момент (880 Нм) передается ко всем ведущим колесам через 9-ступенчатый "автомат".

Aurus Senat carscoops.com

Aurus Senat carscoops.com

Aurus Senat carscoops.com

Aurus Senat carscoops.com

Создатели утверждают, что автомобиль массой свыше 3 тонн способен разгоняться до первой "сотни" за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Вот только возникает вопрос, захотят ли состоятельные россияне потратить 280 тысяч долларов на "Аурус Сенат" или предпочтут роскошные лимузины западных производителей?

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Британии придумали, как сделать классический Rolls-Royce электрическим.

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