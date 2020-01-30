Полёт Tesla: в сети набирает популярность видео с прыжком Model X

Владелец кроссовера Tesla Model X Дэвид Добрек решил выяснить, насколько высоко может подпрыгнуть его автомобиль. Для этого он отдал ключи от машины трюкачу-мотоциклисту.

Эксперимент возник спонтанно. Как выяснил OBOZREVATEL, на одной из улиц Лос-Анджелеса, с довольно крутым спуском и подъемом, хозяин электрокара заметил двух мотоциклистов, которые использовали неровный участок в качестве трамплина. И Добрек, и двое других парней, задались вопросом: сможет ли сможет ли тяжелая машина повторить трюк байков. После этого владелец Теслы попросил сделать прыжок на его авто одного из мотоциклистов, а сам решил снять весь процесс на видео.

Прыжок Tesla Model X thedrive.com

Машина эффектно перепрыгнула возвышенность, чем вызвала восторг у инициаторов затеи. Само же видео с прыжком Добрек опубликовал в своём Twitter: всего за два дня оно собрало почти 7 млн просмотров. Более того, на него даже отреагировал Илон Маск: правда, глава Tesla оставил в комментарии лишь восклицательный знак.

! — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2020

Что же касается последствий, автомобиль и водитель остались целы и невредимы, однако трюк нельзя назвать полностью безопасным, поскольку он проводился в жилой зоне и рядом с множеством припаркованных авто.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал захватывающее видео мелодии гаечных ключей. В исполнении работника СТО, кстати.

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