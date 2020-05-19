Полсотни новых Toyota Camry бросили в лесу

В лесу под Челябинском обнаружили полсотни новых Toyota Camry, припаркованных в зеленой зоне.

Автомобили уже полгода брошены под открытым небом на территории Челябинского областного центра реабилитации. Загадка появления в лесу новеньких, абсолютно одинаковых Toyota Camry оказалась достаточно простой.

Toyota Camry обнаружили в лесу под Челябинском 74.ru

Две партии черных "Тойота Кэмри" правительство Челябинской области приобрело осенью в рамках государственного аукциона. Заказчиком выступил областной государственный "Комбинат транспортного обеспечения".

По словам местных чиновников, "закупка транспортных средств осуществлялась для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС и иных протокольно-организационных мероприятий. Потребность в ней была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей. Около 50% автопарка — машины с пробегом более 200 000 км, старше 10 лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей. Обновление автопарка позволит снизить затраты на ТО и ремонт устаревших ТС". Всего правительство закупило 56 Toyota Camry на сумму более 119 млн рублей (около 43 млн грн).

Всего правительство закупило 56 Toyota Camry 74.ru

Все машины в соответствии с техническими требованиями контракта окрашены в черный "металлик" и имеют черную кожаную отделку салона. Под капотом расположен бензиновый 181-сильный двигатель объемом 2,5 л, работающий в паре с 6-ступенчатым "автоматом". В списке опций: датчик дождя, камера заднего вида, подогрев сидений и солнцезащитные шторки.

Каждая машина обошлась налогоплательщикам в 2,125 млн руб (768 тыс грн.). Но уже полгода они стоят без движения.

Каждая машина обошлась налогоплательщикам в 2,125 млн руб 74.ru

По словам местных чиновников, "решение о начале эксплуатации этих авто будет принято во второй половине года".

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota подготовила особую версию Camry для российского рынка.