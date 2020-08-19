Полный автопилот Tesla появится на электромобилях через пару месяцев

Автопилот 5 уровня – наиболее продвинутая система автономного вождения, о которой можно говорить на сегодня. Tesla планирует внедрить ее в свои электромобили через пару месяцев.

Илон Маск, по информации Electrec, говорит о сроке в 6-10 недель для появления системы автопилота пятого уровня Full Self-Driving на ограниченном количестве автомобилей Тесла для определенного числа клиентов. Они станут своеобразной фокус-группой, которая в тестовом режиме будет использовать полностью автономное вождение и в последствии поделится своим мнением.

Интересно, что Илон Маск пользуется ранней версией Full Self-Driving уже какое-то время и, разумеется, хорошо отзывается о системе. После окончания тестирования компания планирует внедрить систему на все свои модели.

Автопилот 5-го уровня не требует участия водителя. Фото: autogeek.com.ua

Законодательной базы на этот счет пока не существует. Передвижение по дорогам общего пользования полностью автономно пилотируемых автомобилей запрещено. Пятый уровень системы предполагает самостоятельную работу транспортного средства, при этом вмешательство водителя не требуется. Ему даже можно не следить за дорогой и не держать руки на руле.

В Tesla намерены добиться изменений в законодательной базе, чтобы добиться легитимного пребывания электромобилей с автопилотом на дорогах общего пользования.

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