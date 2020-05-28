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28 мая • обновлено в 19:39
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Полиция СССР: какие автомобили ГАИ ездили по дорогам

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У ГАИ в СССР было не слишком большое разнообразие в выборе транспортных средств. Но, как сообщает Autonews, все машины советской полиции отличались от гражданских автомобилей.

ГАЗ М-1

В тридцатых годах прошлого столетия, когда Отдел по регулированию уличного движения (ОРУД) еще не был объединен с ГАИ, сотрудники ведомства кроме мотоциклов использовали ГАЗ М-1. Эту модель можно назвать первым полицейским автомобилем СССР, параллельно в свое время машина была самой распространенной гражданской моделью.

ГАЗ М-1

ГАЗ М-1

diesel.elcat.kg

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Машина, которая являлась почти полностью копией Ford Model B, от стандартного авто в модификации для ОРУД отличалась только установленным на крыше громкоговорителем. Со временем на кузове появились красные надписи с названием ведомства.

Москвич 400

Еще один брат-близнец – на этот раз конструкторы вдохновлялись Opel Kadett. Из интересного оборудования – те же громкоговорители на крыше. Интересно, что у автомобиля не было поворотников.

Москвич 400

Москвич 400

am02.ru

ГАЗ-М20 Победа

Модель, которую некоторые называют спортивным авто, получила оборудование, которое появилось впервые в машинах ГАИ СССР: радиостанцию для связи с отделением и отопитель салона. В МВД собственными силами переоборудовали машины для дорожных служб, которые активно эксплуатировались в 50-х годах.

ГАЗ-М20 Победа

ГАЗ-М20 Победа

am02.ru

ГАЗ 21 Волга

По большому счету, от своего предшественника эта машина милиции почти ничем не отличалась. Но со временем автомобиль начали оборудовать проблесковыми маячками и большими противотуманками – эти элементы присоединились к уже привычному набору из громкоговорителя и радиостанции. Позже появился пятидверный универсал ГАЗ 22 Волга.

ГАЗ 21 Волга

ГАЗ 21 Волга

ТАСС

ГАЗ 22 Волга

ГАЗ 22 Волга

am02.ru

ГАЗ 24 Волга

На смену 21 Волге в конце 60-годов пришла ГАЗ 24. Громкоговорители, проблесковые маячки, радиостанция для связи с отделением – все довольно стандартно. По аналогии с предшественником, со временем появился и универсал – ГАЗ 24-02.

ГАЗ 24 Волга

ГАЗ 24 Волга

ИТАР-ТАСС

Москвич 412

Более легкий и юркий в сравнении с Волгой Москвич казался немного более универсальным и современным транспортным средством. Для милиции СССР модель оснастили всем необходимым оборудованием.

Москвич 412

Москвич 412

drive2.ru

РАФ 22033

Собираемый в Латвии специальный микроавтобус предназначался в первую очередь для работы на месте ДТП. Для этого машину оснащали фотооборудованием, пишущей машинкой, мобильными дорожными знаками и сопутствующими элементами вроде конусов.

РАФ 22033

РАФ 22033

wikipedia.org

ВАЗ 2101

Модификация для ГАИ называлась ВАЗ 2101-94. Главные отличия от гражданской модели заключались во внешности – фирменный сине-желтый окрас кузова и проблесковые маячки.

ВАЗ 2101

ВАЗ 2101

auto.ru

ВАЗ 2108

Последний автомобиль, который заступил на службу ГАИ СССР. Из специального оборудования можно отметить громкоговоритель, проблесковые маячки и розетки для подключения необходимого внешнего оборудования.

ВАЗ 2108

ВАЗ 2108

pinterest.com

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о целой коллекции автомобилей СССР, которую решили продать за несколько миллионов рублей.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
транспорт Волга Москвич ВАЗ полиция СССР ретро б/у автомобиль авто
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