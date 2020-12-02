В Украине для патрулей-невидимок закупили первые автомобили

Для патрульной полиции Украины закупили кроссоверы Skoda Kodiq. Всего таких машин четыре, они будут использоваться так называемым фантомными (скрытыми) патрулями.

Об этом сообщает auto.24tv со ссылкой на главу Укринфрапроекта Кирилла Хомякова. По словам чиновника, первые фантомные патрули в количестве четырех единиц заработают уже в этом году в рамках пилотного проекта. А уже в 2021 году патрули под прикрытием начнут действовать полноценно – предполагается, что тогда на дорогах в общей сложности будет уже 150 таких экипажей.

Автомобили фантомных патрулей не будут иметь специальных опознавательных знаков, однако получат специальное оборудование, которое будет фиксировать нарушения ПДД в попутном и встречном направлении. В случае выявления нарушителя скрытый патруль включит мигалки и заставит водителя остановится. При этом нарушения будут фиксироваться автоматически, равно как и составляться протокол – задачей самих патрульных будет лишь подписать постановление.

К слову, о планах запуска фантомных патрулей в Украине стало известно еще в сентябре этого года. Как тогда сообщал OBOZREVATEL, в МВД пообещали, что всего за 3 года в Украине должно появится около 300 таких патрулей.

Также ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, в каких случаях нужно пользоваться аварийной световой сигнализацией согласно ПДД.