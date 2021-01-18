Полиция получила доступ к данным таможни: теперь "евробляхеров" смогут штрафовать

Украинские полицейские получили доступ к базе данных таможни и теперь смогут увидеть, кто и когда ввез автомобиль на иностранных номерах.

Об этом сообщает Pavlovsky News на своей странице в FB. С появлением у полицейских доступа ко всей информации о транспортном средстве от таможни, они смогут привлекать к административной ответственности водителей автомобилей на "бляхах", если ими нарушено украинское законодательство.

В частности, согласно ч.8 ст.121 КУоАП, водителю грозит штраф в размере 8500 грн, в тех случаях, если:

он управляет транспортным средством с нарушением сроков его временного ввоза и/или перемещение в таможенном режиме транзита;

ТС используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине,

ТС передано во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины или не помещало в таможенный режим транзита.

А в случае повторного совершения аналогичных действий в течение года, согласно ч.9 ст.121 КУоАП, водителя ждут штраф 17 тысяч грн, лишение права управления ТС на срок 1 год и платное изъятие ТС или без этого.

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