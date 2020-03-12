Полиция отправит под пресс автомобиль за 60 млн грн. Фото

Законодательство некоторых стран предполагает, что приобретенный на "грязные" деньги автомобиль подлежит утилизации. Такая практика нередко приводит к тому, что под уничтожение попадают дорогие и эксклюзивные маишны.

Именно такая судьба может постигнуть эксклюзивный Bugatti Veyron Sang Noir, который, как выяснил OBOZREVATEL, был куплен на средства, полученные путем "отмывания".

Bugatti Veyron Sang Noir, который хотят отправить под пресс Dar24News

Редкий гиперкар был конфискован агентством по борьбе с наркотиками Замбии у местного наркобарона. Автомобиль и его владелец были задержаны в столичном аэропорту, который находится в городе Лусака.

Согласно законам Замбии, теперь автомобиль могут пустить под пресс. И это при том, что речь идет действительно о редкой модели – была выпущена лишь дюжина Bugatti Veyron Sang Noir. Каждый из этих экземпляров имеет черный окрас кузова, тонированную оптику и салон из оранжевой кожи. Цена одного такого Бугатти – более 2 млн евро (по нынешнему курсу это 58 млн грн).

Bugatti Veyron Sang Noir 2008 cars.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о курьезном ДТП, которое произошло в США: кроссовер BMW повредил на площадке два суперкара, каждый из которых стоит минимум 350 000 долларов.

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