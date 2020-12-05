Полиция остановила водителя за использование обычных фонариков вместо фар

Офицер полиции штата Вашингтон, США, Рик Джонсон рассказал о необычном случае, с которым он столкнулся во время несения службы. На одном из шоссе патрульный заметил машину, у которой очень тускло горели фары. Оказалось, что вместо штатной оптики на автомобиле были установлены обычные фонарики.

Как пишет Autoevolution, причина оказалось в том, что задержанный Chevrolet незадолго до этого побывал в ДТП и получил серьезные повреждения передней части, однако вместо того, чтобы, например, воспользоваться эвакуатором, владелец решил продолжить движение, установив "кустарную" оптику. Но мало того, что она не могла заменить штатные фары по силе света, так еще и питалась от практически разряженного аккумулятора.

Водитель разбил авто и поставил фонарики вместо фар autoevolution.com

Хотя этому водителю следует отдать должное за нестандартное мышление и умение работать с подручными средствами, было бы лучше, если бы он использовал этот творческий потенциал в менее опасных целях. Фонарики нельзя использовать вместо фар, поскольку они не могут обеспечить необходимый световой поток. Это незаконно и небезопасно, отмечает издание.

Система оказалась работоспособной, но не особо эффективной autoevolution.com

Впрочем, это оказалась не вся история. В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя были отозваны права. Таким образом, теперь ему придется отвечать сразу за два правонарушения.

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