Полиция оштрафовала водителя Tesla, который спал на скорости 150 км/ч

Очередной курьезный случай произошел с автопилотом Тесла. В Канаде полиция задержала водителя, который спал в электрокаре, в то время как машина "спокойно" ехала по автостраде, да еще и с приличной скоростью.

О необычном случае Королевская канадская конная полиция сообщила на своем сайте. Дело было еще в июле, однако рассказали эту историю лишь сейчас.

Отмечается, что нарушителя "копы" поймали на одном из шоссе в провинции Альберта. Полиция заметила, что Tesla Model S превысила разрешенную скорость по шоссе – автомобиль ехал на 140 километрах в час. При этом оба передних сиденья автомобиля были откинуты назад, а водитель и пассажир при этом спали.

Tesla Model S нарушителя. Фото: Королевская канадская конная полиция

Полицейские включили сирену, чтобы попытаться остановить машину, однако если другие автомобили "расчистили" дорогу, то Тесла, наоборот, ускорилась и ехала уже со скоростью 150 км/ч.

В конце концов водитель проснулся и остановил автомобиль на требование полиции. Им оказался 20-летний парень. Горе-канадцу выписали штраф за превышение скорости и лишили на сутки права управления транспортным средством из-за переутомления. Однако прокуратура впоследствии посчитала, что в суде будет сложно доказать, что не автомобиль, а именно водитель превысил ограничение скорости, поэтому обвинила мужчину по другой статье – теперь ему вменяют опасное вождение, которое в Канаде считается уголовным проступком.

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