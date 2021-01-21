Полиция может конфисковать "евробляху": юрист назвал условие

Глеб Иванов Новости 15:04, 21.01.2021 Обновлено: 15:10, 21.01.2021

В Украине полицейские могут конфисковать авто на иностранной регистрации. Они имеют право это делать со второго нарушения по нерастаможке авто.

Об этом рассказал Автоюрист Денис Конюшко в эфире "Украина 24". Авто отправят на штрафплощадку с целью изъятия транспорта.

Также по его словам, автомобиль могут забрать и таможенные органы с целью фиксации и наказания за нарушение таможенных правил.

"Закон есть закон. Соответственно, работники полиции имеют право изымать автомобиль. Справедливый закон или нет – вопрос неуместный. В любом случае надо поставить и зафиксировать наличие или отсутствие ответственности у водителей. Я не говорю, хорошо это или плохо, но правила должны быть одни для всех. Этот закон многократно откладывали. Время все зафиксировать – или он действует, или не действует", – сказал Конюшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий изменения в процедуре наказания за парковку на местах для инвалидов.

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