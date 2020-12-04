Полиция Мексики получила для своих патрулей украинский электротранспорт

Полиции Мексики передали три электробайка TopCop украинского производства. Речь идет о мотоциклах компании Delfast Bikes, которая располагается в Киеве.

О получении отечественных электробайков мексиканской стороной сообщил один из основателей Delfast Bikes Даниил Тонкопий в своем Facebook. По его словам, украинские мотоциклы будут использоваться для патрулирования исторического центра городи Мексикали.

Украинские байки будут использоваться полицией города Мексикали Скриншот публикации

Контракт на поставку байков для полиции Мексики был подписал еще в 2019 году. Украинские машины стали подарком городу от местного мецената, доктора Пабло Чи Родригеса. Судя по фото, мотоциклы уже подготовили к службе – на них нанесли соответствующие ливреи с надписью "Policia" и установили проблесковые маячки.

Электробайки оборудованы маячками facebook.com/datonko

Кроме того, на них нанесена соответствующая маркировка facebook.com/datonko

Компания Delfast была основана в 2014 году как стартап по сервису экологической доставки. В 2017 году фирма представила уже собственную разработку – электробайк с самым большим запасом хода в мире. По данным создателей, на одном заряде их детище проезжает 365 км.

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