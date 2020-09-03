Полиция конфисковала у наркодилера коллекцию редких автомобилей
В штате Массачусетс (США) полиция обнаружила здание с коллекцией редких автомобилей. Транспортные средства нашли в ходе обыска после ареста наркоторговца.
По информации TopGir, преступника по имени Кори Тейлор раскрыли случайно. Полиция обнаружила в его фургоне 62 кг марихуаны и несколько кастетов. Тейлор пытался доказать, что никакого отношения к "товару" не имеет и просто работает курьером.
После проверки правоохранители выяснили, что злоумышленник владеет старым зданием бывшей пожарной службы. Снаружи сооружение выглядит заброшенным, однако внутри его полностью отремонтировали.
В гараже находилось оружие и 22 редких автомобиля, среди которых: Toyota Supra, Nissan GT-R, Nissan Skyline, Nissan 350Z, BMW M3, Mitsubishi Lancer Evolution, Mazda RX-7.
Все транспортные средства уже конфискованы. Тейлора отправили под домашний арест, но преступнику удалось сбежать.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о загадочном кладбище автомобилей СССР, которое обнаружили в Саудовской Аравии.