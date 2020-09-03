Полиция конфисковала у наркодилера коллекцию редких автомобилей

Полиция нашла гараж наркоторговца, в котором было 22 машины.

В штате Массачусетс (США) полиция обнаружила здание с коллекцией редких автомобилей. Транспортные средства нашли в ходе обыска после ареста наркоторговца.

По информации TopGir, преступника по имени Кори Тейлор раскрыли случайно. Полиция обнаружила в его фургоне 62 кг марихуаны и несколько кастетов. Тейлор пытался доказать, что никакого отношения к "товару" не имеет и просто работает курьером.

Злоумышленник владел старым сооружением, в котором кроме машин нашли оружие. Фото: topgir.com.ua

После проверки правоохранители выяснили, что злоумышленник владеет старым зданием бывшей пожарной службы. Снаружи сооружение выглядит заброшенным, однако внутри его полностью отремонтировали.

Внутри старого здания находились 22 авто. Фото: topgir.com.ua

Nissan Skyline – очень редкий автомобиль. Фото: topgir.com.ua

В гараже находилось оружие и 22 редких автомобиля, среди которых: Toyota Supra, Nissan GT-R, Nissan Skyline, Nissan 350Z, BMW M3, Mitsubishi Lancer Evolution, Mazda RX-7.

Все транспортные средства уже конфискованы. Тейлора отправили под домашний арест, но преступнику удалось сбежать.

В гараже оказалось несколько одинаковых Toyota Supra. Фото: topgir.com.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о загадочном кладбище автомобилей СССР, которое обнаружили в Саудовской Аравии.

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