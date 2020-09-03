МоваЯзык

Топ-темы:

Полиция конфисковала у наркодилера коллекцию редких автомобилей

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
1,1 т.
Полиция нашла гараж наркоторговца, в котором было 22 машины

Полиция нашла гараж наркоторговца, в котором было 22 машины.

В штате Массачусетс (США) полиция обнаружила здание с коллекцией редких автомобилей. Транспортные средства нашли в ходе обыска после ареста наркоторговца.

По информации TopGir, преступника по имени Кори Тейлор раскрыли случайно. Полиция обнаружила в его фургоне 62 кг марихуаны и несколько кастетов. Тейлор пытался доказать, что никакого отношения к "товару" не имеет и просто работает курьером.

Злоумышленник владел старым сооружением, в котором кроме машин нашли оружие.

Злоумышленник владел старым сооружением, в котором кроме машин нашли оружие. Фото: topgir.com.ua

После проверки правоохранители выяснили, что злоумышленник владеет старым зданием бывшей пожарной службы. Снаружи сооружение выглядит заброшенным, однако внутри его полностью отремонтировали.

Внутри старого здания находились 22 авто.

Внутри старого здания находились 22 авто. Фото: topgir.com.ua

Nissan Skyline – очень редкий автомобиль.

Nissan Skyline – очень редкий автомобиль. Фото: topgir.com.ua

В гараже находилось оружие и 22 редких автомобиля, среди которых: Toyota Supra, Nissan GT-R, Nissan Skyline, Nissan 350Z, BMW M3, Mitsubishi Lancer Evolution, Mazda RX-7.

Все транспортные средства уже конфискованы. Тейлора отправили под домашний арест, но преступнику удалось сбежать.

В гараже оказалось несколько одинаковых Toyota Supra.

В гараже оказалось несколько одинаковых Toyota Supra. Фото: topgir.com.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о загадочном кладбище автомобилей СССР, которое обнаружили в Саудовской Аравии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Новости автомираполициянаркотикиавто
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Авто
  3. Новости