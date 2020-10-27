Полицейским выдали спорткар Lexus для 'отлова' нарушителей скорости

Компания Lexus подарила японской полиции новейший спорткар LC 500. Таким образом, автопрозводитель решил внести свою лепту в дело борьбы со злостными нарушителями ПДД.

Как пишет Top Gear, полицейский Lexus LC 500 будет заниматься охотой на нарушителей скоростного режима – в первую очередь под прицел попадат ночные гонщики. С этим автомобилю поможет его мощный двигатель: 5,0-литровый V8, развивающий 471 л.с.

Спорткар будет использоваться в префектуре Тотиги, что к северу от Токио. Он пополнит ряды автопарка местной дорожной полиции и, как надеются "копы", поможет снизить аварийность на дорогах и уменьшить общее количество ДТП в регионе.

Необходимую для заступления на полицейскую службу адаптацию "Лексус" уже прошел: его снабдили красными спецсигналами с громкоговорителем, бело-черной ливреей с надписями "POLICE", а также спецсвязью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что во Франции водителя поймали на скорости 250 км/ч. Полиции автомобилист заявил, что таким образом он хотел избежать штрафа.