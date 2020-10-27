Полицейским выдали спорткар Lexus для "отлова" нарушителей скорости

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,5 т.
Полицейским выдали спорткар Lexus для 'отлова' нарушителей скорости

Компания Lexus подарила японской полиции новейший спорткар LC 500. Таким образом, автопрозводитель решил внести свою лепту в дело борьбы со злостными нарушителями ПДД.

Как пишет Top Gear, полицейский Lexus LC 500 будет заниматься охотой на нарушителей скоростного режима – в первую очередь под прицел попадат ночные гонщики. С этим автомобилю поможет его мощный двигатель: 5,0-литровый V8, развивающий 471 л.с.

Полицейский Lexus LC 500

Спорткар будет использоваться в префектуре Тотиги, что к северу от Токио. Он пополнит ряды автопарка местной дорожной полиции и, как надеются "копы", поможет снизить аварийность на дорогах и уменьшить общее количество ДТП в регионе.

Полицейский Lexus LC 500

Необходимую для заступления на полицейскую службу адаптацию "Лексус" уже прошел: его снабдили красными спецсигналами с громкоговорителем, бело-черной ливреей с надписями "POLICE", а также спецсвязью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что во Франции водителя поймали на скорости 250 км/ч. Полиции автомобилист заявил, что таким образом он хотел избежать штрафа.

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