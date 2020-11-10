Полицейский суперкар Lamborghini спас жизнь человеку

Житель Италии экстренно нуждался в пересадке почки, и чтобы ее оперативно доставили в клинику, медики обратились за помощью в полицию. Правохранители откликнулись и выделили для спасательной операции свой лучший автомобиль – суперкар Lamborghini Huracan.

Как сообщает Motor1, необычный случай произошел 5 ноября. Полицейский экипаж для выполнения спецзаданий получил приказ перевезти почку для трансплантации из Падуи в Рим. Расстояние между двумя городами составляет около 500 км, и обычно на преодоление этого пути уходит 5 часов, однако полицейские справились с этим значительно быстрее – донорский орган он привезли менее чем за 3 часа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Во многом это стало возможным именно благодаря динамике Lamborghini. Временами полицейские развивали на шоссе скорость 230 км/ч.

К слову, "Уракан" итальянских правоохранителей идеально подходит для выполнения не только полицейских, но и медицинских задач: на его борту есть холодильник и дефибриллятор.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине построили "Ланос" с максимальной скоростью 300 км/ч. Мощность этого авто – 500 л.с.