Полицейский рейд закончился конфискацией 39 элитных авто

В Нидерландах полицейские силы провели крупную cпецоперацию в рамках борьбы с отмыванием денег. Её результатом стала конфискация имущества, в частности, четырех десятков элитных авто.

Как сообщает издание autoblog.nl, в финансовых махинациях подозревалась местная компания по прокату автомобилей. Полицейские нагрянули с обыском и в саму фирму, и к лицам, которые с ней были связаны.

Полиция конфисковала 39 авто autoblog.nl

"Уловом" силовиков стали 39 автомобилей – 26 из них были изъяты у прокатной компании, остальные же – у её партнёров. Среди машины оказались такие дорогие модели, как Mercedes-AMG G63, Bentley Bentayga, Mercedes E53 AMG и Tesla Model S .

Полиция конфисковала 39 авто autoblog.nl

Кроме того, было конфисковано и другое имущество – например, множество дорогих часов Rolex, Hublot и Audemars Piquet.

В операции было задействовано около 70 офицеров.

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