Полиция замаскировала камеру контроля скорости под кабину биотуалета

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Полиция замаскировала камеру контроля скорости под кабину биотуалета

Голландская полиция придумала оригинальный способ, как спрятать камеру контроля скорости от глаз водителей. Систему фиксации нарушений правоохранители установили в передвижном туалете. Ноу-хау оказалось эффективным: в коварный "капкан" уже попали несколько десятков автомобилистов, превышающих скорость.

Как пишет Autoblog.nl, недавно такой "мобильный туалет" заметили недалеко от города Маарсен. Однако впервые он появился намного раньше – необычный комплекс, который получил в народе прозвище Dixi, полиция начала использовать еще в прошлом году. Ранее туалет видели также в городе Алмере, где сразу 59 водителей получили штраф за превышение скорости.

Замаскированный биотуалет

Идентифицировать камеру контроля скорости водителям действительно сложно. Она скрытно располагается в кабине туалета, который установлен на прицепе фургона VW Caddy. Естественно, автомобиль не имеет никаких опознавательных знаков полиции, а сами правоохранители одеты при этом в оранжевые жилеты дорожных рабочих.

К слову, это далеко не единственный метод маскировки камер, который использует полиция Нидерландов. До этого правоохранители прятали спецоборудование в мусорных баках и на рекламных щитах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Германии пожарные не могли долго потушить пылающий электромобиль Opel. Автомобиль горел на протяжении 5 часов.

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