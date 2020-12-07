Покупка каких авто в кредит чаще всего интересует украинцев: названы ТОП-5 моделей

В 2020 году украинские пользователи интернета чаще всего рассчитывали в кредит такие машины, как Kia Sportage, Lada Granta, Chery Tiggo2, Skoda Octavia и Renault Logan. Потенциальные покупатели были готовы внести первый взнос в размере 40 – 60%, а далее разбить платежи на максимально длительный срок.

Об этом пишет auto.24tv.ua со ссылкой на совместную аналитику auto.ria и Google Ukraine. Как отмечается в исследовании, за 2020 год украинцы пользовались калькулятором расчета платежей 5,3 млн раз, а сам интерес к бюджетным авто в кредит говорит о том, что у людей были деньги на приобретение подержанных машин, однако они присматривались к новым. Примерно 40% потенциальных покупателей рассматривали возможность покупки нового автомобиля после детального изучения "вторички". В среднем этот путь занимал 48 дней.

Пять автомобилей, покупку которых украинцы чаще всего рассчитывают в кредит auto.24tv.ua

Кроме того, исследование показало, что в Украине через интернет ищут больше новых автомобилей, нежели старых, хотя статистика продаж свидетельствует об обратном. Всего за 2020 год на сайте auto.ria предложения по новым автомобилям изучили 1,4 млн украинцев – это почти в три раза больше, чем в прошлом году.

Также в auto.ria и Google Ukraine подчеркнули, что от момента первого поиска конкретного автомобиля в интернете до его покупки обычно проходило 1-3 месяца.

Как ранее писал OBOZREVATEL: