Покупателя авто на коронавирусные деньги хотят посадить в тюрьму

Американский бизнесмен обратился за помощью к правительству США в период экономического замедления на фоне пандемии. Но за покупку авто на выделенные средства его хотят отправить в тюрьму.

Дэвид Хайнс запросил кредит в размере $13,5 миллионов для выплаты зарплат сотрудникам, задействованных в его бизнесах. Вместо этой суммы государство выделило меньше – только $3,9 млн. При этом деньги можно было не возвращать, но необходимо доказать целесообразность расходов и подтвердить выплату зарплат.

Но Хайнс потратил более $300 000 на покупку суперкара Lamborghini Huracan. За вычетом других расходов у него осталось около $3,5 миллионов, но эту сумму вместе с автомобилем уже конфисковали.

Автомобиль уже конфисковали вместе с деньгами, которые остались. Фото: Lamborghini

Предпринимателя обвиняют в финансовых махинациях, ведь прошение о средствах для бизнеса сопровождалось ложными данными о предприятиях и их сотрудниках. Теперь ему грозит 30 лет тюремного заключения и $1 000 000 штрафа.

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