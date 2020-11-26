Блогер купил б/у Ferrari и насчитал скрытых повреждений на $25 000

Американский блогер Дэймон Фрайер рассказал о неудачной покупке подержанной машины. Он приобрел спорткар Ferrari 488 GTB, у которого в процессе диагностики вскрылось множество скрытых повреждений на общую сумму 25 000 долларов.

Об этом он рассказал в видео на YouTube-канале Daily Driven Exotics. По словам блогера, ошибка была в том, что суперкар покупался "по-быстрому" – из-за нехватки времени ютубер не успел осмотреть машину. Более того, он даже не видел суперкар перед покупкой. Лишь только после оформления сделки Фрайер завез автомобиль на диагностику, где получил представление о реальном состоянии своего суперкара (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Оказалось, что у автомобиля были крашены несколько элементов, в частности, задний бампер и и вся боковина (причем работа по кузову была выполнена довольно непрофессионально, учитывая, что краска попала на те части, где ее не должно было быть). Кроме того, были разрушены многочисленные пластиковые накладки, а также обнаружены следы клея на некоторых деталях автомобиля. Машина была выпущена в 2017 году и проехала всего 17 000 километров, однако, как видно, у него было короткое, но "бурное" прошлое.

Разборка автомобиля и обнаружение повреждений начинается в видео с 09:35:

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