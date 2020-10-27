Поклонники ретро отпраздновали День автомобилиста

В воскресенье на Софийской площади в Киеве собрались 55 экипажей на старинных автомобилях чтобы отметить День автомобилиста.

Встреча владельцев ретрокаров в центре столицы в последнее воскресенье октября за несколько десятилетий стала традицией. Во время слета реставраторы, представители клубов и автолюбители общаются и знакомятся с техникой друг друга.

NSU Fiat. facebook.com/volodymyr.mukan

VW Beetle и другие участники правздника. facebook.com/volodymyr.mukan

На Софийской площади клуб технической классики OldCarService организовал мероприятие с единомышленниками впервые. Таким образом удалось продемонстрировать ретро автомобили среди исторической архитектуры большему количеству людей.

VW Transporter. facebook.com/volodymyr.mukan

Среди представленных автомобилей было немало ГАЗов и ЗАЗов. Три ЗАЗы различных моделей и годов выпуска приехали одними из первых. Это "Запорожцы" ЗАЗ-966В, ЗАЗ-968А и "Ялта". Именно так назывались ЗАЗ-965, которые выпускали на заводе для продажи на экспорт. Модели Запорожского автозавода выставили в отдельную экспозицию по случаю 60-летия с начала выпуска серийных авто на территории Украины. Им был именно "Запорожец".

Экспортный вариант ЗАЗ-965 Yalta. facebook.com/volodymyr.mukan

"Три богатыря" от ЗАЗ. facebook.com/volodymyr.mukan

Кроме советских, были и французские, немецкие, итальянские чешские, американские автомобили. Самые старые из них – DeSoto S6 1939 года, Opel Super 6 1940 г., Skoda Popular 1939 г.. Впервые на мероприятие приехал Peugeot 203 1949 года выпуска. Машина в свое время принадлежала салону по продаже автомобилей этой марки в Киеве. Затем попала в частную коллекцию.

Skoda Popular 1939 г. facebook.com/volodymyr.mukan

Opel Super 6 1940 г. facebook.com/volodymyr.mukan

DeSoto S6 1939 г. facebook.com/volodymyr.mukan

Из мототехники можно было увидеть мотоцикл "Москва" 40-х годов и мопед В-902 1958 выпуска. Он является первой моделью Львовского мотозавода. У него "родная" краска, хром и все комплектующие.

Мотоцикл "Москва" 40-х годов . facebook.com/volodymyr.mukan

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Киеве прошел самый большой слет ретро авто.