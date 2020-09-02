Показан самый крутой и необычный ключ для автомобиля

Виталий Сазонов Новости 09:30, 2.09.2020

Канадский дизайнер Искандер Утебаев представил концепт автомобильного ключа, который претендует на звание, пожалуй, самого крутого и необычного. Ключ создан на базе смартфона и он предназначен для 1700-сильного супергибрида Koenigsegg Gemera – одной из самых нестандартных машин современности.

Концепт брелока художник в своем аккаунте в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскольте до конца страницы).

Концепт самого крутого и необычного ключа для авто.
Скриншот

Гаджет представляет собой специальный ключ-смартфон под названием Koenigsegg Phone Felix Ferro Edition. Как не сложно догадаться, в его основу лег премиальный телефон Felix Ferro Edition.

С помощью такого ключа можно управлять многими функциями машины: включать и выключать двигатель, открывать двери, капот, багажник, активировать подсветку салона и приборной панели. По желанию владельца оригинальный ключ может быть украшен металлами и драгоценными камнями (да, пока девайс существует в виде компьютерной модели).

Концепт самого крутого и необычного ключа для авто.
Скриншот видео

Наконец, ключ Koenigsegg также позволяет звонить, отправлять сообщения, выходить в интернет – словом, у него сохранен весь функционал обычного смартфона.

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