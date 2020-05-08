Пока ещё дома: ТОП-7 фильмов про автомобили всех времен

Чаще всего тема автомобилей находит отображение в статьях и телевизионных шоу, а вот героями фильмов наши "железные братья" становятся не так часто.
Тем не менее, есть несколько шедевральных кинолент, которые обязательно нужно посмотреть каждому автомобильному фанату. В данном случае имеются в виду фильмы, где машины играют главную роль, а не служат в качестве транспорта, который доставляет главного героя из точки А в точку Б.
OBOZREVATEL собрал как раз семь таких фильмов. Они бесспорно являются величайшими и лучшими за все времена.
Ford против Ferrari (2019)
cinemaflood.com
Легендарный спорткар Ford GT стал продуктом беспощадного соперничества, которое длилось между Генри Фордом II и Энцо Феррари на протяжении большей части 1960-х годов. И соперничество это происходило не в кабинетах маркетологов, а на самом настоящем поле битвы – в гонке на выносливость 24 часа Ле-Мана. Фильм Ford против Ferrari, который, безусловно, является лучшей автомобильной кинолентой 2010-х годов, динамично и захватывающе повествует о событиях тех лет.
Гонка (2013)
medium.com
Гонка 2013 также основывается на реальных событиях, её основная линия сюжета – соперничество между Джеймсом Хантом и Ники Лаудой, двумя величайшими пилотами Формулы-1 1970-х годов. Картина погружает зрителей в одну из самых безжалостных и захватывающих эпох истории Формулы-1 и завершается огненной катастрофой 1976 года, которая чуть не убила Лауду.
Форсаж (2001)
theverge.com
За два десятка лет Форсаж превратился из фильма (в этому году уже должна выйти 9-я часть), который доносил до широкой публики истинную автомобильную культуру, в типичную киноленту-боевик. Чтобы максимально пропитаться духом спорткаров, захватывающих уличных гонок и даже идеей автомобильной механики в целом, обязательно нужно посмотреть именно первую часть Форсажа, которая вышла ещё в 2001 году.
Угнать за 60 секунд (2000)
fishki.net
Одна из самых знаковых картин с Николасом Кейджем в главной роли. Всё начинается с того, что его герою, маститому угонщику и невероятно крутому водителю, нужно угнать 50 автомобилей за одну ночь, чтобы спасти своего брата. Однако в один миг "что-то пошло не так" и герою предстоит выпутаться из невероятно сложной ситуации. Его помощником в этом деле становится культовый Ford Mustang 1967 года, более известный как Элеонор.
Конвой (1978)
afisha.ru
Тот редкий случай, когда в центре внимания не легковые авто, а грузовики. Сюжет повествует о дальнобойщиках, которые вступили в конфликт с "нехорошим" шерифом. В знак протеста они собираются в автомобильную колонну, которая увеличивается по мере продвижения. Главная роль здесь отведена опытному дальнобойщику Мартину Пенуолду по прозвищу Резиновый Утёнок на тягаче Mack RS700L.
Ле-Ман (1971)
motorsportmagazine.com
Ле-Ман 1971 – это фильм два в одном. С одной стороны, он позволяет зрителям путешествовать во времени и дает им полный доступ к захватывающей автомобильной гонки 24 часа Ле-Мана 1971 года. С другой – наглядно показывает, что нужно для того, чтобы человек и машина работали как единое целое продолжительное время даже при сверхвысоких нагрузках. Ferrari 512LM и Porsche 917 (два величайших гоночных автомобиля всех времен) играют звездные роли в этом фильме.
Буллит (1968)
Скриншот видео
Полицейский триллер Буллит не рассказывает строго об автомобилях, и всё же он достоин просмотра. Хотя бы из-за запоминающейся автомобильной погони (одной из самых крутых в истории Голливуда) по улицам Сан-Франциско: в этой сцене главный герой преследует на Ford Mustang GT390 двоих киллеров, которые пытаются скрыться на Dodge Charger R/T.
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