Похож на Запорожец: на продажу выставили редкий автомобиль за $4000

На аукцион выставили редчайший Plymouth Valiant Convertible 1965 года. Кроме элегантного кузова и любимого многими американского стиля, б/у авто примечательно сходством с Запорожцем.

Как выяснил OBOZREVATEL, в 2015 году эта машина прошла реставрацию и получила определенные модификации. К ним относятся новые отделка и приборы в салоне, аудиосистема, компоненты силовой установки, улучшенные тормоза и даже рулевое колесо с логотипом Audi.

Plymouth продают за 4000 долларов bringatrailer.com

Состояние авто можно назвать хорошим, однако кабриолет Плимут еще нуждается в некоторых доработках. Нам же интересно отметить, что в дизайне наблюдается сходство с хорошо знакомым нам ЗАЗ-966.

Автомобиль необходимо привести в идеальное состояние bringatrailer.com

Обратите внимание на характерный переход от передних круглых фар к крыльям, плоский нос и узнаваемую выштамповку, которая тянется вдоль кузова. Конечно, Plymouth Valiant Convertible намного крупнее и мощнее. Но объяснить такое сходство можно особенностями автомобильного дизайна, ведь эти модели были разработаны приблизительно в одно время.

В салоне б/у Plymouth заметны изменения bringatrailer.com

Продают машину на Bring a Trailer. До окончания торгов осталось несколько часов, поэтому потенциальные покупатели активизировались и начали повышать ставки. На момент написания материала наивысшая стоимость составляла 4000 долларов. Однако продадут старое авто, скорее всего, дороже.

Plymouth Valiant Convertible похож на ЗАЗ 966

OBOZREVATEL ранее сообщал о подержанных китайских подделках BMW и Toyota, которые могут появиться в Украине.

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