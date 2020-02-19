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19 февраля • обновлено в 18:30
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Похож на Запорожец: на продажу выставили редкий автомобиль за $4000

1.6т
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На аукцион выставили редчайший Plymouth Valiant Convertible 1965 года. Кроме элегантного кузова и любимого многими американского стиля, б/у авто примечательно сходством с Запорожцем.

Как выяснил OBOZREVATEL, в 2015 году эта машина прошла реставрацию и получила определенные модификации. К ним относятся новые отделка и приборы в салоне, аудиосистема, компоненты силовой установки, улучшенные тормоза и даже рулевое колесо с логотипом Audi.

Plymouth продают за 4000 долларов

Plymouth продают за 4000 долларов

bringatrailer.com

Состояние авто можно назвать хорошим, однако кабриолет Плимут еще нуждается в некоторых доработках. Нам же интересно отметить, что в дизайне наблюдается сходство с хорошо знакомым нам ЗАЗ-966.

Автомобиль необходимо привести в идеальное состояние

Автомобиль необходимо привести в идеальное состояние

bringatrailer.com

Обратите внимание на характерный переход от передних круглых фар к крыльям, плоский нос и узнаваемую выштамповку, которая тянется вдоль кузова. Конечно, Plymouth Valiant Convertible намного крупнее и мощнее. Но объяснить такое сходство можно особенностями автомобильного дизайна, ведь эти модели были разработаны приблизительно в одно время.

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В салоне б/у Plymouth заметны изменения

В салоне б/у Plymouth заметны изменения

bringatrailer.com

Продают машину на Bring a Trailer. До окончания торгов осталось несколько часов, поэтому потенциальные покупатели активизировались и начали повышать ставки. На момент написания материала наивысшая стоимость составляла 4000 долларов. Однако продадут старое авто, скорее всего, дороже.

Plymouth Valiant Convertible похож на ЗАЗ 966

Plymouth Valiant Convertible похож на ЗАЗ 966

OBOZREVATEL ранее сообщал о подержанных китайских подделках BMW и Toyota, которые могут появиться в Украине.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости ЗАЗ б/у автомобиль авто
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