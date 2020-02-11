Похож на Land Cruiser: в сети показали новый внедорожник УАЗ

Компания УАЗ планирует обновить свой внедорожник Патриот. При этом рестайлинговую версию уже почему-то назвали соперником Toyota Land Cruiser Prado.

Российские поклонники бренда с таким удовольствием ждут машину, что уже фантазируют о дизайне нового УАЗ Патриот и его "роскошном" оснащении. Как стало известно OBOZREVATEL, на свежих изображениях позирует уже обновленный внедорожник. Однако он выглядит подозрительно знакомо.

Новый УАЗ Патриот с дизайном Toyota выглядит неожиданно rg.ru

На фанатских рендерах изображен стандартный кузов UAZ Patriot. Собственно, производитель и не планирует разрабатывать полностью новую модель с нуля. С целью экономии в качестве основы используют прежнюю модель.

Однако желание компании соперничать с Тойота Ленд Крузер Прадо нашло чересчур буквальное отражение в этих картинках. В передней части заметно вдохновение легендарным японским внедорожником. При этом в дизайне передней решетки и фар даже просматриваются мотивы старшего Land Cruiser 200.

Внешность Тойота Ленд Крузер Прадо перенесли на кузов УАЗ Патриот toyota.com

Корма отличилась еще меньшим количеством креатива, ведь задние фонари практически полностью копируют таковые у Prado. Но даже с учетом желания подражать Toyota, серийный внедорожник УАЗ, скорее всего, будет выглядеть намного проще. Конечно, если вообще появится на свет.

Новый УАЗ Патриот прикрывается новыми деталями, но старый кузов спрятать невозможно rg.ru

Фанаты в подробностях изучили дизайн Toyota Prado. Неужели УАЗ сделает то же самое? toyota.com

Фантазия поклонников разыгралась и в салоне. Потенциальные покупатели надеются, что новый Патриот получит полностью переработанную переднюю панель с новыми органами управления, современным экраном информационно-развлекательной системы, а также улучшенные материалы отделки.

Новый салон УАЗ Патриот – маловероятная часть рестайлинга rg.ru

В списке оснащения многие хотели бы видеть круиз-контроль, продвинутую систему управления полноприводной трансмиссией с различными режимами работы, беспроводную зарядку для смартфона. Наверное, список желаний можно продолжать. Но удастся ли УАЗу оправдать ожидания немногочисленных покупателей?

Вместо разработки новой модели УАЗ модернизирует устаревший Патриот uaz.ru

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