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11 декабря • обновлено в 12:36
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Погоню за пьяной женщиной на горящем Mercedes засняли на видео

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В России на видео запечатлели эффектный дорожный инцидент – пьяная женщина ехала на горящем Mercedes, причем это ее никак не смущало.

Как выяснил OBOZREVATEL, курьез произошел вечером на одной из оживленных дорог Москвы. Водители заприметили, что у Mercedes-Benz C-Сlass, который ехал в общем потоке, возник пожар – огнем был охвачен патрубок выхлопной системы, который чуть позже перекинулся на бампер.

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Общими усилиями автомобилистам удалось остановить "Мерседес" (путем подачи звукового сигнала). Как оказалось, за рулем сидела женщина, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пылающий Mercedes в Москве

Пылающий Mercedes в Москве

Скриншот с видео

Когда же ей помогли выбраться из пылающего авто, горе-водитель заявила, что это не ее машина, и она не знает, где ее взяла. Документов, разумеется, тоже не было.

Автомобилисты остановили горящий автомобиль

Автомобилисты остановили горящий автомобиль

Скриншот с видео

Что касается самого автомобиля, то его бросились тушить порядка десяти других автомобилистов.

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Чем закончилась эта история, неизвестно, но с уверенностью можно сказать, что теперь женщине, как минимум, светит большой штраф за пьяное вождение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как два Toyota LC Prado не поделили дорогу и у одного из водителей "сдали нервы".

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
ДТП видео курьез
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