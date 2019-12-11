Погоню за пьяной женщиной на горящем Mercedes засняли на видео

В России на видео запечатлели эффектный дорожный инцидент – пьяная женщина ехала на горящем Mercedes, причем это ее никак не смущало.

Как выяснил OBOZREVATEL, курьез произошел вечером на одной из оживленных дорог Москвы. Водители заприметили, что у Mercedes-Benz C-Сlass, который ехал в общем потоке, возник пожар – огнем был охвачен патрубок выхлопной системы, который чуть позже перекинулся на бампер.

Общими усилиями автомобилистам удалось остановить "Мерседес" (путем подачи звукового сигнала). Как оказалось, за рулем сидела женщина, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пылающий Mercedes в Москве Скриншот с видео

Когда же ей помогли выбраться из пылающего авто, горе-водитель заявила, что это не ее машина, и она не знает, где ее взяла. Документов, разумеется, тоже не было.

Автомобилисты остановили горящий автомобиль Скриншот с видео

Что касается самого автомобиля, то его бросились тушить порядка десяти других автомобилистов.

Чем закончилась эта история, неизвестно, но с уверенностью можно сказать, что теперь женщине, как минимум, светит большой штраф за пьяное вождение.

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