Поехал на электричестве: представлен новый VW Tiguan 2021

Текущий Volkswagen Tiguan продается вот уже как три года, причем в 2019-м это была самая самая продаваемая модель всей VW Group (реализовано почти 1 млн экземпляров). И чтобы закрепить успех, немцы решили выпустить обновленную версию востребованного кроссовера.

Обновленный Tiguan получил модифицированную переднюю часть с новой радиаторной решеткой, бампером и штатной светодиодной оптикой. Также произошли небольшие изменения в задней части: появились фонари с новой графикой, надпись Tiguan под логотипом VW и новый бампер.

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Претерпел модернизацию и интерьер (новый многофункциональный руль, улучшенные материалы отделки, измененная цифровая приборка на 10 дюймов, информационно-развлекательная система MIB3 (третьего поколения) с интеллектуальным голосовым помощником, система внешнего освещения с 15 цветами, аудиосистема Fender Premium (480 Вт), плюс в кроссовере прописалось множество электронных ассистентов, включая систему полуавтономного вождения Travel Assist.

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Но самые интересные изменениях произошли по части техники. В дополнение к классическим, хорошо известным бензиновым и дизельным версиям, Volkswagen Tiguan обзавелся плагин-гибридной модификацией: мощность силовой установки составляет 245 сил, электрический запас хода – 50 км. Кроме того, впервые кросс будет доступен в спортивном исполнении Tiguan R – с 320-сильным турбомотором 2.0 (420 Нм), полным приводом, аэро-обвесом (передний спойлер, пороги, задний диффузор, задний спойлер на крыше и т.д.), модифицированной подвеской, "злым" выхлопом, более мощной тормозной системой, а также спортивными сиденьями и рулем.

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

В продаже обновленный Tiguan 2021 появится в середине этого года, а вот его R-версия в конце 2020-го.

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2021. Фото: Volkswagen

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