Подушка безопасности отметила 40-летний юбилей

40 лет назад Bosch и Daimler-Benz объединили усилия, чтобы запустить производство первого в мире электронного блока управления подушками безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С 1977 года инженеры Bosch работали с автопроизводителями над первым электронным блоком и провели более 6000 краш-тестов на 60 моделях автомобилей.

Первая система управления подушками была запущена в производство в декабре 1980 года и представлена на Mercedes-Benz S-Class (W126). Она состояла всего из трех компонентов: преобразователя напряжения, блока питания и блока управления – всего 170 деталей. Система управляла подушкой 6езопасности и натяжителем ремня.

Современные электронные блоки 12-го поколения содержат вдвое меньше деталей и могут управлять до 48 ограничителями, включая различные передние и боковые подушки безопасности, коленные подушки безопасности и натяжители ремней.

Используя внешние и внутренние датчики ускорения, а также датчики угловой скорости автомобиля, современный блок управления определяет тип аварии и степень ее тяжести, чтобы в случае надобности задействовать подушку безопасности и ремень. За 10 миллисекунд алгоритм определяет, почему водитель нажал на тормоз, врезался ли он в припаркованный автомобиль, перепрыгнул через бордюр или рискует опрокинуться. Если ситуация действительно опасная, система зажигает пиротехнический газогенератор. В течение 30 миллисекунд подушка безопасности полностью раскрывается, чтобы защитить водителя и пассажиров.

С начала серийного производства в декабре 1980 годаку Bosch выпустила с конвейера более 250 миллионов электронных блоков управления подушками, постоянно совершенствуя их технологию. По оценкам специалистов, за это время подушки Bosch помогли спасти около 90 000 жизней по всему миру.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компании Bosch и Daimler отметили 25-летие серийного применения ESP