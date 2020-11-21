Подготовка авто к зиме: 7 важных советов

Совсем скоро придет зима, а это значит, что автомобилистам пора готовиться к езде в холодных и заснеженных условиях. Наверняка многие водители уже успели "переобуться", однако это далеко не все, что нужно сделать для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля в холодную пору года.

AutoOboz составил несколько советов, как подготовить автомобиль к зиме.

Проверить аккумулятор

Если аккумулятор "умер", единственный выход прямо на месте – "прикуриться" от другого авто tirecraft.com

Аккумуляторы очень часто выходят из строя зимой, поскольку они чувствительны к холоду. Низкие температуры существенно замедляют химические процессы: так, при минус 10 градусах АКБ теряет 35% емкости, а при минус 20 – 50%. К тому же, именно на холоде машина чаще всего использует дополнительное оборудование, которое "тянет" энергию: отопитель, обдув, дворники и т.д. И если "сойдутся все звезды", машина попросту может не завестись в один прекрасный момент. Кроме того, не стоит забывать о ресурсе как таковом – в среднем аккумуляторы "живут" 4-5 лет.

Проверить дворники

Стеклоочистители, как и подобает всем врасходникам, имеют свойство изнашиваться. Если щётки уже старые, это может сказаться на обзорности, особенно – в зимнюю пору (зачастую износ выражается в том, что дворники не вытирают со стекла осадки полностью, часть из них попросту размазывается по поверхности). На холодную пору лучше поставить специальные зимние дворники.

Залить "незамерзайку"

Обычный омыватель стеклоочистителей предназначен лишь для эксплуатации в теплую и умеренно холодную погоду. Чтобы в сильный "минус" омыватель не замерз, необходимо его заменить на специальную жидкость, которая устойчива к холоду – зимний омыватель. В народе его называют "незамерзайкой".

Средства для чистки кузова и стекол

Чистить автомобиль нужно аккуратно, чтобы не повредить краску telegraph.co.uk

Зимой автомобили часто превращаются в "подснежники". Очистить кузов от снега поможет щетка, а снять ледяную корку со стекол – скребок. Некоторые девайсы идут сразу 2 в 1 (щетка-скребок). Также не лишним будет бросить в багажник лопату – при обильном выпадении снега она пригодится для откапывания автомобиля.

Обработать уплотнители

При резком открывании двери замерзшего автомобиля есть большой шанс оторвать резиновый уплотнитель. Чтобы этого не допустить, резинки лучше обработать смазкой на силиконовой основе, но в крайнем случае подойдет и обычный крем для обуви.

Защитить кузов

Зимой дороги посыпают реагентами: они увеличивают устойчивость автомобилей, но наносят большой урон кузову. Со временем это даже может привести к появлению коррозии. Чтобы не допустить повреждений, машину лучше обработать воском. Делать это лучше на СТО: воск "в домашних условиях" сойдет уже после первой или второй мойки, а вот профессиональной обработки хватит на 3-4 месяца.

По возможности поменять не только шины, но и диски

Зимой дешевле ездить на штампованных дисках auto.cz

Если машина "обута" в литые диски, то на зиму их лучше заменить на стальные. В холодную пору, когда на дорогах лежит много снега, диски нередко бьются об ямы-невидимки. В случае повреждения стальной диск можно выровнять и поехать дальше, а вот с "литьем" не все так просто – сильный удар может расколоть его. В таком случае потребуется полная замена диска. К тому же, не стоит забывать, что литые диски стоят значительно дороже штампованных.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал о том, какие ошибки чаще всего водители допускают при замене резины.