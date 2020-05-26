Упали в разы: голландцев удивили цены на авто в Германии

Пандемия коронавируса и карантин ожидаемо привели к падению продаж автомобилей во многих странах. Среди таких, в частности, оказалась Германия.

Голландское издание autoblog.nl обратило внимание, что из-за возникшего кризиса в ФРГ уже обвалились цены на автомобили. Сайт выпустил заметку с заголовком "В Германии смехотворно дешевеют автомобили", в которой сравнил цены на новый Nissan 370Z. Оказалось, что на немецком рынке за новый Nissan 370Z просят от 34 730 евро, в то время как в Нидерландах такой же автомобиль стоит 111 074 евро. То есть, разница более чем в три раза!

autoblog.nl

При этом журналисты подчеркивают, что вскоре этот же автомобиль подешевеет ещё на 3000 евро, и в таком случае разница составит уже не 3,2, а целых 3,5 раза.

Конфигуратор нового Nissan 370Z в Нидерландах autoblog.nl

Конфигуратор нового Nissan 370Z в Германии autoblog.nl

Чтобы оживить продажи, немецкое правительство приняло решение дополнительно стимулировать покупку машин – так, вскоре покупатели электромобилей и гибридов получат субсидию в размере 4000 евро, а желающие обзавестись топливным авто – 3000 евро (Nissan 370Z как раз подпадает под последнюю категорию). Интересно, что для электромобилей это будет вторая субсидия – покупатели таких машин уже получают льготу в 4000 евро. Таким образом, на покупке "электричке" немцы вскоре смогут сэкономить 8000 евро. Нетрудно догадаться, что такие меры ударят по продажам бензиновых и дизельных авто, поэтому очевидно, что они упадут в цене ещё больше.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторые подержанные авто в Германии можно купить за 50 евро и даже забрать бесплатно.