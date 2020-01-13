Самое неожиданное доступное б/у авто из Польши: как оно выглядит

Среди многочисленных объявлений о продаже б/у авто в Польше был найден эксклюзив, который может заинтересовать едва ли не каждого автофаната. В Варшаве на продажу выставили одну из самых легендарных машин XX века, причем – за привлекательные деньги.

Речь идёт о Chevrolet Corvette C3 1979 года выпуска, который предлагается по цене нового бюджетного седана (хетчбэка). Соответствующее объявление OBOZREVATEL обнаружил на популярном ресурсе mobile.de. Автомобиль оценён в 9800 евро, что при средней рыночной цене спорткара в 20 000 евро является довольно заманчивым предложением.

Chevrolet Cotvette C3 Скриншот сайта mobile.de

В объявлении отмечается, что Corvette C3 пребывает в хорошем состоянии, двигатель и трансмиссия были отремонтированы, "тормоза работают отлично".

Описание Chevrolet Cotvette C3 Скриншот сайта mobile.de

Впрочем, кое-какие работы над машиной всё же нужно провести: довести до ума интерьер и сделать точечную покраску кузова (при этом важно заметить, что авто не ржавое).

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Указанный пробег спорткара – 3000 км, но, судя по потёртому салону, имеется в виду не оригинальный пробег, а тот, который машина наездила уже после капремонта агрегатов.

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в гараже нашли старый Mercedes, который впоследствии продали за 800 000 долларов.

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