Уникальные ретро автомобили Украины: фото впечатляющих моделей

В Украине не часто можно увидеть редкие ретро автомобили. Однако некоторые уникальные экземпляры таки можно встретить на наших дорогах. В частности, Cadillac, от которого фанател король рок-н-ролла, один из самых дорогих масл-каров и еще несколько культовых моделей. Это подборка самых ярких из них.

Bentley Speed Six Sportsman Coupe

Это авто создали, чтобы отметить победу Bentley в гонке против скоростного поезда, сообщает сайт ТопЖыр. В мире есть только один оригинал такого купе и оно не в Украине. У нас же ездит качественно выполненная копия.

Bentley Speed ​​Six Sportsman Coupe в Украине Страница eugenepaparazzy в Instagram

Ford V8

В Украине есть два таких культовых американских хот-родов. Один Ford V8 недавно выставили на продажу, а второй находится в Автомузеи Межигорье.

Один из Ford V8 находится в Автомузеи Межигорье ТопЖыр

Mercedes-Benz 540K

У нас оригиналов Mercedes 540K нет. Однако в Киеве видели две очень качественно воспроизведены его реплики. Один из легендарных авто – родстер, а второй – аэродинамический купе Autobahn Kurier.

Две реплики Mercedes 540K видели в столице Yuri Kozhuhar

Аэродинамический купе Autobahn Kurier ТопЖыр

Mercedes SSK Trossi Roadster

Также подробная и хорошая реплика известного довоенного авто. Обтекаемый родстер Mercedes SSK создали по заказу графа Тросы и в свое время эта 300-сильная модель была самым быстрым авто – она развивала 235 км / ч. Говорят, что эту копию вместе с Mercedes 540K создали в Краматорске.

Подробная реплика Mercedes SSK Trossi Roadster Luxury Cars in Ukraine

Horch 951

Этот лимузин является одним из самых роскошных довоенных немецких автомобилей. Сейчас такой трофейный Horch 951 находится в Каменце-Подольском. Ранее модель принадлежала немецкому генералу.

Трофейный Horch 951 находится в Каменце-Подольском ТопЖыр

Zimmer Golden Spirit

В Украине есть три таких авто. Купе, на фото выполнена в духе 30-х, но на самом деле его выпускали в 80-х и оснащали мотором от Мустанга. Часть его деталей позолоченная.

Zimmer Golden Spirit в духе 30-х Depositphotos

Phillips Berlina Coupe

Недавно этот экземпляр продавали во Львове. Авто также выполнено под старину. В его основе лежит культовый Chevrolet Corvette Stingray.

Phillips Berlina Coupe, который можно увидеть во Львове AutoRia

Rolls-Royce Silver Cloud

Такой Rolls-Royce тоже находится во Львове и часто появляется на ретро-шоу. Подобная модель была у Никиты Хрущева.

Rolls-Royce Silver Cloud, который был у Хрущева ТопЖыр

Cadillac DeVille

Когда фанатом таких Cadillac 1959 был Элвис Пресли. Авто имеет хорошую "начинку" – в нем есть кондиционер, круиз-контроль и электростеклоподъемники.

Cadillac DeVille с круиз-контролем AutoRia

Plymouth Hemi Cuda

Один из самых ценных масл-каров, который может стоить несколько миллионов. Кабриолет имеет семилитровый V8 Hemi, разгоняется до сотни за 5,6 с, а его максимальная скорость – 240 км / ч.

Plymouth Hemi Cuda разгоняется до сотни за 5.6 с ТопЖыр

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Jaguar возродит гоночную модель 50-х годов C-Type. Некоторые ее оригинальные модели оцениваются восьмизначными суммами. Такая цена объясняется малым тиражом модели, которая была выпущена в количестве всего 53 штук.