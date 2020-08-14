Подарок к юбилею: Mazda выпустит лимитированную серию 100th Anniversary

В этом году компания Mazda празднует 100-летие со дня основания. По случаю юбилея будет выпущена особая серия моделей 100th Anniversary Special Edition.

Mazda выпустит лимитированную серию 100th Anniversary. Фото: newsroom.mazda.com

Первоначально "юбилейная" серия будет доступна для покупателей в Японии, но позже стать частью истории бренда смогут поклонники марки по всему миру, в том числе, и в Украине.

Все экземпляры серии будут окрашены в белый цвет Snow Flake White Pearl Mica и получат бордовую отделку салона. Такая цветовая комбинация выбрана не случайно. Она символизирует цвета первого автомобиля марки – компактного купе R360 Coupe, представленного в 1960 году.

Mazda MX-5 100th Anniversary и Mazda R360 Coupe. Фото: newsroom.mazda.com

Помимо этого, все автомобили будут с гордостью нести особую эмблему 100th Anniversary, которая украсит напольные коврики, подголовники сидений, передние крылья, брелок и ступичные колпаки.

Mazda выпустит лимитированную серию 100th Anniversary. Фото: newsroom.mazda.com

Mazda выпустит лимитированную серию 100th Anniversary. Фото: newsroom.mazda.com

Mazda выпустит лимитированную серию 100th Anniversary. Фото: newsroom.mazda.com

Mazda выпустит лимитированную серию 100th Anniversary. Фото: newsroom.mazda.com

Mazda выпустит лимитированную серию 100th Anniversary. Фото: newsroom.mazda.com

Mazda выпустит лимитированную серию 100th Anniversary. Фото: newsroom.mazda.com

Mazda выпустит лимитированную серию 100th Anniversary. Фото: newsroom.mazda.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda подготовила эксклюзивную серию Carbon Edition.

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