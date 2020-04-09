Под цвет сумочки: Toyota представила женский автомобиль

Сергей Иванов Новости 20:00, 9.04.2020 Обновлено: 20:36, 9.04.2020

Компания Toyota представила новую версию компактного хэтчбека Passo, разработанную специально для женской аудитории.

Toyota Passo Moda Charm создана для женской аудитории
toyota.com

Новинка, получившая название Passo Moda Charm, уже доступна для заказа на японском рынке. От обычного Toyota Passo версия Moda Charm отличается элементами декора, богатой комплектацией и яркой окраской, включая розовый Juicy Pink.

Toyota Passo Moda Charm в цвете Juicy Pink
toyota.com

Всего для новинки предлагается пять цветов экстерьера, причем, для каждой из них можно заказать контрастную крышу. Розовая машина во многом напоминает автомобиль-близнец Daihatsu Boon Style, который и вдохновили создателей версии Passo Moda Charm.

Всего Toyota Passo Moda Charm предлагается 5 цветов, причем крышу можно заказать в контрастном черном или белом цвете
toyota.com

В салоне Passo Moda Charm используется отделка из искусственной кожи и ткани с цветными вставками. В комплектацию вошли подогрев водительского кресла и мультимедийная система с навигацией и панорамным дисплеем. Интересной особенностью модели стала специальная тонировка стекол, предохраняющая обитателей салона от ультрафиолетового излучения.

Салон Toyota Passo Moda Charm
toyota.com

Компактный городской хэтчбек оснащен 1-литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 69 л.с.и крутящим моментом 92 Нм. В паре с ним работает вариатор CVT. Цена на Toyota Passo Moda Charm стартует с $14850 за переднеприводную версию, а вариант с полным приводом обойдется минимум в $16460.

Ранее OBOZREVATEL разбирался, каким должен быть современный автомобиль для женщин.

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