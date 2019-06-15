Под Одессой столкнулись три фуры: видео страшного ДТП

В субботу, 15 июня, на Одесской трассе произошло масштабное ДТП. Причиной аварии стало столкновение трех фур.

Информация о пострадавших уточняется, пишет на странице Facebook "Киев Оперативный".

В соцсети также было опубликовано видео с ДТП, на котором можно увидеть результат жуткого происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту по бульвару Дружбы Народов утром 15 июня столкнулись два автомобиля – Skoda и Chevrolet Aveo, в результате чего погибли четыре человека.

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