Под Киевом заметили колонну раритетных авто армии США

Под Киевом засняли движение колонны военно-исторических авто.. Коллаж фото
Под Киевом, на трассе М-07, более известной, как "Варшавка", засняли необычную автомобильную колонну. А именно, в кадры попали несколько автомобилей армии США периода Второй мировой войны.
Соответствующее видео разместил в Facebook Влад Антонов, главный редактор сайта dtp.kiev.ua.
Под Киевом засняли движение колонны военно-исторических авто. Скриншот публикации
Как видно в ролике, в колонне насчитывалось четыре эксклюзивных автомобиля: два культовых внедорожника Willys MB, грузовик и санитарный фургон. У всех машин нанесена маркировка американских войск 1940-х годов.
"Наверное, едут на какую-то постановку либо в какой-то музей. Очень интересные, очень аккуратные, очень красивые [автомобили]...Я сначала думал, что какая-то войсковая часть передеслацируется, но нет – это реально исторические экземпляры", – отметил Влад Антонов.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине заметили редкий электромобиль на эксклюзивных номерах, который, к тому же, еще и выставили на продажу.
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