Под Киевом водители регулярно попадают в ДТП на одном и том же месте

В городе Ирпень Киевской области существует участок дороги, где регулярно происходят ДТП. Только с июля этого года там произошло как минимум 8 аварий. При этом по большей части виноваты в этом сами водители.

Как пишет на своей странице в Facebook пользователь Emil Salmanov, все дело в том, что водители путают выезд со двора с заездом. При этом сам выезд построен под большим углом, а бордюр там очень высокий. Чаще всего в ловушку попадают незнающие водители – они не видят, что там острый угол и пытаются повернуть.

Автомобилисты путает выезд со въездом и попадают в ДТП Скриншот публикации

В комментариях к публикации пользователи отметили, что недавно дорожники там изменили разметку и установили предупреждающий знак, однако проблему это никак не решило – автомобили по-прежнему оказываются в "капкане".

Так выглядит выезд со стороны дороги (разметка уже изменена) facebook.com/emil.salmanov.7

Emil Salmanov также опубликовал фото, на которых запечатлены ДТП на злосчастном выезде. Снимки были сделаны в июле-октябре этого года. Как видно, за это время в аварию попало 8 машин, и это только зафиксированные случаи.

Место в Ирпене, где регулярно происходит ДТП .facebook.com/emil.salmanov.7

Место в Ирпене, где регулярно происходит ДТП .facebook.com/emil.salmanov.7

Место в Ирпене, где регулярно происходит ДТП .facebook.com/emil.salmanov.7

Место в Ирпене, где регулярно происходит ДТП .facebook.com/emil.salmanov.7

Место в Ирпене, где регулярно происходит ДТП .facebook.com/emil.salmanov.7

Место в Ирпене, где регулярно происходит ДТП .facebook.com/emil.salmanov.7

Место в Ирпене, где регулярно происходит ДТП .facebook.com/emil.salmanov.7

Автомобилисты путает выезд со въездом и попадают в ДТП Скриншот публикации

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