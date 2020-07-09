Под Киевом полиция засекла "авто-двойника": водитель наездил на 6 штрафов

Тимур Григоренко Новости 15:09, 9.07.2020 Обновлено: 15:12, 9.07.2020

В Киевской области Патрульная полиция Украина обнаружила автомобиль-двойник. Правоохранители нашли в Вышневом элитный внедорожник Range Rover, который оказался "близнецом" авто из Белой Церкви.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, авто-двойник было найдено после обращения жительницы Белой Церкви, которая получила штрафы за нарушение ПДД.

"В ее адрес поступило шесть административных материалов о нарушении скоростного режима в Киеве. Хотя она передвигается на собственном внедорожнике Range Rover по улицам Белой Церкви и в столицу не ездила. Инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП обнаружили и остановили автомобиль Range Rover на улице Стуса, в городе Вишневое. Марка, цвет, государственные номерные знаки были идентичны авто заявительницы", – говорится в сообщении.

Авто-двойник
Патрульная полиция Украина
Авто-двойник
Патрульная полиция Украина

Отмечается, что за рулем находился мужчина, который сообщил, что документов авто не имеет, а номера кузова машины не соответствовали базам данных.

На нарушителя был составлен административный протокол, ведется дальнейшее расследование.

Патрульная полиция Украина

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