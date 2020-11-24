Под Киевом на скорости около 200 км/ч разбили Lambrghini Huracan

В Киевской области во время съемок фильма разбили эксклюзивный автомобиль – суперкар Lamborghini Huracan. Водитель разогнал машину примерно до 200 км/ч, однако потерял управление на скользкой дороге и врезался в деревья.

Об этом сообщает УНИАН. Уточняется, что авария произошла на дороге возле села Лютеж Вышгородского района. Здесь располагается лес, а по соседству – Киевское море. На этой локации регулярно снимают фильмы, и если съемки ведутся непосредственно на проезжей части, полиция перекрывает часть дороги.

В момент ДТП съемки велись из салона "Ламборгини". Водитель был пристегнут и не пострадал, а вот самому "Уракану" досталось изрядно – как видно на фото, машина осталась без передней части, кроме того, у нее повреждена подвеска сзади и часть кузова.

Издание TopGir разузнало, что разбитый Lamborghini Huracan был прокатным автомобилем. Его сдавали в аренду с ноября 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 17-летний блогер разбил автомобиль за 2,8 млн евро. Это был эксклюзивный гиперкар Pagani, который принадлежал его отцу.