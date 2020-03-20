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20 марта • обновлено в 12:35
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На складе под горой мусора нашли 50 бесценных авто

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Время от времени в различных уголках мира находят покинутые автомобили, причем даже раритетные. И вот недавно такой "клад" снова отыскали в США.

Как выяснил OBOZREVATEL, на этот раз была обнаружены впечатляющая коллекция из 50 авто 1920-1970-х годов производства. Находится она на одном из частных складов в штате Пенсильвания.

Найденная коллекция авто

Найденная коллекция авто

businessinsider.com

Владелец машин умер ещё в 2018 году, после этого родственники и обнаружили его склад – до этого они даже не догадывались, что он существует. Тем не менее, удалось выяснить, что свою коллекцию американец начал собирать ещё в 1960-х годах, при этом он регулярно её пополнял вплоть до 1990-х. Примечательно, что предпочтение отдавалось не каким-то конкретным маркам, а тем, машинам, которые просто нравились.

Найденная коллекция авто

Найденная коллекция авто

businessinsider.com

Найденная коллекция авто

Найденная коллекция авто

businessinsider.com

Найденная коллекция авто

Найденная коллекция авто

businessinsider.com

Среди найденных авто в большинстве своём оказалась американская классика самых разных эпох, а также парочка Volkswagen Käfer. В целом же коллекция впечатляет своими размерами: владелец даже собирался построить для ней ангар в лесу на участке площадью 3,5 гектара, однако этим планам не суждено было сбыться.

Найденная коллекция авто

Найденная коллекция авто

businessinsider.com

Найденная коллекция авто

Найденная коллекция авто

businessinsider.com

Найденная коллекция авто

Найденная коллекция авто

businessinsider.com

Помимо самих машин, на складе были обнаружены к ним запчасти. Они лежали вперемешку с различным мусором.

Найденная коллекция авто

Найденная коллекция авто

businessinsider.com

Найденная коллекция авто

Найденная коллекция авто

businessinsider.com

Найденная коллекция авто

Найденная коллекция авто

businessinsider.com

Кстати, как уже сообщал OBOZREVATEL, недавно был обнаружен склад, на котором вот уже как минимум 15 лет без движения хранятся новенькие внедорожники Ford. У 10 машин вообще нет пробега!

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Автор
Виталий Сазонов
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