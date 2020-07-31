Почувствуйте разницу: прототип VW Transporter поймали с актуальным T6.1

Компания Volkswagen готовит седьмую генерацию своего популярного семейства Transporter. Один из тестовых прототипов был обнаружен фотошпионами в сопровождении модели актуального поколения.

VW Transporter T7 проходит испытания. Фото: motor1.com

По информации портала Motor1, дорожные испытания новинки проводятся в австрийских Альпах, а в качестве машины сопровождения используется рестайлиновый Т6.1. Прототип почти лишен защитного камуфляжа, однако многие элементы дизайна надежно спрятаны под черной пленкой.

VW Transporter T7 проходит испытания. Фото: motor1.com

VW Transporter T7 проходит испытания. Фото: motor1.com

На автомобиле хорошо видны различные датчики, а на пассажирских кресла расположились манекены, чтобы оценить возможности машины при полной загрузке.

Новый Transporter сохранит привычную форму кузова, но в дизайне чувствуются нотки электрического хэтчбека ID.3. Автомобиль построен на новой версии платформы MQB, которая позволит устанавливать на автомобиле электрические компоненты.

VW Transporter T7 получит стилистические элементы электрического хэтчбека ID.3. Фото: volkswagen.com

Покупателям будут предложены передне- и полноприводные варианты исполнения, а список двигателей будет состоять из широкого спектра силовых агрегатов, включая традиционные бензиновые и дизельные моторы.

Обновленный VW Transporter T6.1 презентовали в начале прошлого года. Фото: volkswagen.com

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VW Transporter T7 проходит испытания. Фото: motor1.com

VW Transporter T7 проходит испытания. Фото: motor1.com

VW Transporter T7 проходит испытания. Фото: motor1.com

Ожидается, что презентация новинки состоится в конце нынешнего года, а примерно через полгода первые товарные экземпляры поступят в салоны официальных дилеров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн Volkswagen объединит усилия с Ford по созданию новых коммерческих моделей.