Почти внедорожник: Skoda улучшила свой самый маленький кроссовер

Компания Skoda впервые представила пакет доработок Scoutline для кроссоверов. Первым его получил самый маленький SUV марки – Skoda Kamiq.

Как выяснил OBOZREVATEL, заводской тюнинг Scoutline включает в себя ряд улучшений для кузова и салона авто. Он добавляет автомобилю премиальности и делает его а-ля внедорожником.

Skoda Kamiq Scoutline

Внешне доработанный Skoda Kamiq отличается LED-фонарями, черными матовыми накладками на колесных арках, а также передним спойлером с защитой днища и диффузором, окрашенными в серебристый цвет. Кроме того, у автомобиля появилась хромированная вставка оконной линии и тонированные стекла. Колеса – 17-дюймовые Braga, но опционно доступны полированные 18-дюймовые Crater.

Skoda Kamiq Scoutline skoda-storyboard.com

В салоне Skoda Kamiq Scoutline примечателен отделкой "под ясень", декором "под хром", алюминиевыми накладками на педалях, а также особыми сиденьями с "дышащим" наполнителем. Основные органы управления, такие как руль, селектор трансмиссии и стояночный тормоз, обтянуты натуральной кожей.

Новый пакет доступен для Skoda Kamiq с любым из пяти моторов – тремя бензиновыми агрегатами, дизелем и бензин-газовом двигателем.

Купить Skoda Kamiq Scoutline можно будет начиная с июня этого года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Skoda представила Rapid 2020 модельного года.

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