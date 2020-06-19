Почти КГБ: старую машину спецслужб выставили на продажу

Стас Сидилев Новости 12:30, 19.06.2020 Обновлено: 13:00, 19.06.2020

В США продают б/у автомобиль, который ранее принадлежал американским спецслужбам вроде ЦРУ и ФБР или прочим местным аналогам КГБ. Разумеется, машина подготовлена для слежки и секретных операций.

Изначально за Plymouth Grand Voyager 1998 года, который выставили на интернет-аукцион, просили $500. Теперь цена превышает $2000. В итоге автомобиль могут продать еще дороже, если найдется покупатель, который предложит больше.

Б/у Plymouth для слежки – вместительное авто, внутри которого много интересного
govdeals.com

В качестве неприметного автомобиля спецслужбы выбрали минивэн, который действительно не привлекает внимания. Единственный странный элемент экстерьера – проблесковый маячок на крыше. С другой стороны, ничего конкретного он не говорит. Догадаться, что внутри находится целый штаб, невозможно.

Белый минивэн выглядит обыкновенно и совсем не привлекает внимания. Очень удобно
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За тонированными стеклами (которые со стороны салона скрыты непрозрачными панелями) скрывается серьезное оборудование. Видеоаппаратура, перископ, телевизоры и камеры, мощные аккумуляторы. Кроме того, владелец отдаст вместе с машиной необходимые детали для ремонта, ведь некоторые элементы нуждаются в замене.

Старый автомобиль полностью загружен электроникой
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Камера пригодится для видеонаблюдения. Наверняка ее использовали по назначению
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Розетки, предохранители, батареи – внутри этого Plymouth много оборудования
govdeals.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об уникальном Ford всего за $1700, который существует в единственном экземпляре и удивляет своим дизайном.

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