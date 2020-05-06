Почти Bentley: Hyundai удивила крутым внедорожником
Самый большой корейский SUV Hyundai Palisade недавно вышел на рынок, но уже получил обновление, которое привнесло в линейку две особенные модификации.
Новые исполнения называются Calligraphy и VIP, в которых кроссовер отличается высоким уровнем роскошной отделки и технологичными опциями. Цены – от $37 000 и $42 000 соответственно.
В первом случае новый Hyundai Palisade получил немного измененный дизайн бампера и передней решетки, а также специальные колесные диски. Но главное произошло внутри: отделка сидений дорогой кожей Nappa, амбиентная подсветка, цифровой щиток приборов диагональю 12 дюймов в паре с 10-дюймовым монитором мультимедиа, проекционный дисплей.
Другая версия в большей степени ориентирована на комфорт "важных" пассажиров. Второй ряд кресел получил два полноценных сиденья, которые разделены высоким подлокотником. В него встроены подогреваемые и охлаждаемые подстаканники, ионизатор воздуха и пульт управления мультимедийными экранами.
В дверях появились небольшие площадки для беспроводной зарядки смартфона, а подголовники кресел улучшили за счет мягких подушек и встроенных динамиков аудиосистемы.
Кроме того, палитра цветов кузова расширилась двумя новыми оттенками. Кроссоверы Hyundai Palisade в модификациях Calligraphy и VIP, как и стандартную модель, можно выбрать с передним или полным приводом и с одним из двух моторов: бензиновым 3,8 л (295 л.с.) или дизельным 2,2 л (202 л.с.).
Для сравнения, самый дешевый Hyundai Palisade стоит 28,5 тыс. долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Hyundai расширит линейку своих электромобилей двумя новыми моделями.