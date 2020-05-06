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6 мая • обновлено в 22:47
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Почти Bentley: Hyundai удивила крутым внедорожником

4.3т
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Самый большой корейский SUV Hyundai Palisade недавно вышел на рынок, но уже получил обновление, которое привнесло в линейку две особенные модификации.

Новые исполнения называются Calligraphy и VIP, в которых кроссовер отличается высоким уровнем роскошной отделки и технологичными опциями. Цены – от $37 000 и $42 000 соответственно.

Hyundai Palisade Calligraphy

Hyundai Palisade Calligraphy

hyundai.com

Hyundai Palisade Calligraphy

Hyundai Palisade Calligraphy

hyundai.com

В первом случае новый Hyundai Palisade получил немного измененный дизайн бампера и передней решетки, а также специальные колесные диски. Но главное произошло внутри: отделка сидений дорогой кожей Nappa, амбиентная подсветка, цифровой щиток приборов диагональю 12 дюймов в паре с 10-дюймовым монитором мультимедиа, проекционный дисплей.

Hyundai Palisade Calligraphy

Hyundai Palisade Calligraphy

hyundai.com

Hyundai Palisade Calligraphy

Hyundai Palisade Calligraphy

hyundai.com

Другая версия в большей степени ориентирована на комфорт "важных" пассажиров. Второй ряд кресел получил два полноценных сиденья, которые разделены высоким подлокотником. В него встроены подогреваемые и охлаждаемые подстаканники, ионизатор воздуха и пульт управления мультимедийными экранами.

Кроссовер Hyundai Palisade VIP

Кроссовер Hyundai Palisade VIP

hyundai.com

Кроссовер Hyundai Palisade VIP

Кроссовер Hyundai Palisade VIP

hyundai.com

В дверях появились небольшие площадки для беспроводной зарядки смартфона, а подголовники кресел улучшили за счет мягких подушек и встроенных динамиков аудиосистемы.

Кроссовер Hyundai Palisade VIP

Кроссовер Hyundai Palisade VIP

hyundai.com

Кроме того, палитра цветов кузова расширилась двумя новыми оттенками. Кроссоверы Hyundai Palisade в модификациях Calligraphy и VIP, как и стандартную модель, можно выбрать с передним или полным приводом и с одним из двух моторов: бензиновым 3,8 л (295 л.с.) или дизельным 2,2 л (202 л.с.).

Новый Hyundai Palisade

Новый Hyundai Palisade

hyundai.com

Hyundai Palisade Calligraphy

Hyundai Palisade Calligraphy

hyundai.com

Для сравнения, самый дешевый Hyundai Palisade стоит 28,5 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Hyundai расширит линейку своих электромобилей двумя новыми моделями.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Hyundai кроссовер новые авто авто
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