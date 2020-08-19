Стала известна вероятная причина подорожания б/у авто из США

С началом карантина в Украине ощутимо подорожали б/у авто, особенно это коснулось машин, которые пригоняют из США.

Теперь, похоже появился ответ, почему же автомобили на американских аукционах значительно прибавили в цене. Очевидно, что связано это с повышенном спросом на подержанные машины в самой Америке и, как следствие, их удорожанием на родном рынке.

Как пишет Carscoops со ссылкой на Edmunds, цены на б/у авто в Америке действительно резко выросли в последнее время. В частности, за последний месяц стоимость сделок по trade-in выросла почти на 2000 долларов. Так, если еще в июне средняя стоимость обмена составляла 12 083 доллара, то в июле она достигла уже 14 066 долларов.

Машины ощутимо прибавили в цене в самих США. Фото: Carscoops

Эксперты подчеркивают, что одним из ключевых факторов увеличения цен является рост спроса на подержанные автомобили: в июле на их продажу уходило в среднем 38,3 дня, хотя месяцем ранее показатель составлял 44,1 день. Кроме того, на ситуацию на вторичном рынке повлияли ограниченные запасы новых авто: с началом пандемии коронавируса производители практически перестали отгружать машины дилерам.

По словам Джессики Колдуэлл, исполнительного директора Edmunds по вопросам аналитики, "рынок подержанных автомобилей сейчас испытывает резкое восстановление", поскольку "в начале пандемии б/у авто оставались почти невостребованными, а теперь они практически "улетают" со стоянок дилеров". Колдуэлл добавила что, "дилеры готовы платить больше для пополнения своих запасов, чтобы удовлетворить всплеск спроса на подержанные автомобили, что является отличной новостью для владельцев машин, поскольку, в таком случае, они могут рассчитывать на более высокую стоимость при продаже своего авто".

Ожидается, что такая ситуация продлится еще какое-то время, но вскоре она пойдет на спад.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список самых дешевых подержанных авто в Украине.