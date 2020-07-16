Почему в Украине подержанные Renault Logan продают дороже новых

Популярный блогер ArchiLow решил выяснить одну из самых странных загадок вторичного авторынка. А именно, узнать, почему же в нашей стране подержанные Renault Logan нередко продают по цене нового авто, а иногда и дороже.

Такая проблема действительно существует: если зайти на популярные сайты по продажам б/у авто, то можно обнаружить, что годовалые Логоны со среднем пробегом в 30-40 тыс. км продают за 10 – 13 тыс. долларов. И это при том, что у официальных дилеров за те же деньги можно взять точно такой же новый автомобиль. Да еще и в аналогичной комплектации!

Renault Logan. Фото: Renault

Чтобы разобраться в этой проблеме, ArchiLow решил связаться в владельцами таких авто. И вот какая вышла картина:

часто аргументы владельцев по поводу высокой цены сводятся к тому, что на машину ставились различные аксессуары. Например, дополнительные хромированные вставки или же чехлы на сиденья. И все же это не объясняет такие завышенные ценники. К тому же, нередко рассказы о допооснащении наводили на мысль, что это выдумка;

в стоимость подержанного авто закладывают также дополнительные затраты при покупке нового авто. Например, тот же пенсионный сбор и расходы на переоформление.

некоторые владельцы просто не смогли аругументировать цену, которую запрашивали за авто.

Конечно, можно найти и экземпляры подешевле, однако все равно разница при этом небольшая – на подержанном варианте могут сбросить максимум 1000-2000 долларов. Но не исключено, что в таком случае будет больший пробег (в некоторых случаях даже свыше 100 000 км) или же автомобиль будет иметь вопросы по состоянию кузова либо ходовой.

В конечном счете ArchiLow приходит к выводу, что цены на б/у Renault Logan устанавливают "рандомно" и ориентируясь на общее положение дел на вторичном рынке. А на нем, как известно, цены завышенные. Причем в последнее время на фоне карантина (который, в свою очередь, повлек за собой отложенный спрос) они взлетели до небес.

Внимание! В видео содержится ненормативная лексика!

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине опубликовали цены на новую Skoda Octavia A8.