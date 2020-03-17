Почему именно сегодня стоит вспомнить про ЗАЗ Славута

ЗАЗ 1103 Славута – настоящая легенда украинского автопрома. Сегодня именно тот день, когда об этом автомобиле стоит вспомнить. Каждому украинцу, любящему автомобили.

Дело в том, что сегодня у этой машины День Рождения – 17 марта с конвейера Запорожского автозавода сошёл первый экземпляр ЗАЗ-1103. А уже 15 апреля автомобиль поступил в широкую продажу. Произошло это в 1999 году.

ЗАЗ Славута относилась к автомобилям B-класса. Ее размеры составляли 3980 х 1578 х 1425 мм wikipedia.org

В ту пору в Украине было не лучшее экономическое положение, и Славута была одной из немногих "железных лошадок", благодаря которой народ мог себе позволить купить новое авто за небольшие деньги. Для понимания, тогда купить Славуту из салона можно было за 3000 долларов ,тогда как Ланос стоил 7000 долларов.

В разные годы производства Славута оснащалась карбюраторными и инжекторными двигателями МЕМЗ объемом 1.1, 1.2 и 1.3 л autozaz.kiev.ua

Ходят легенды, что когда автомобиль выезжал из салона, он не всегда доезжал до гаража своего первого покупателя. Надежность Славуты вызывала много нареканий, зато она была проста в ремонте, а запчасти стоили недорого.

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О дизайне и комфорте ЗАЗа тоже не приходилось говорить, но и здесь есть что противопоставить – сравнительно большой салон и огромный багажник, доступ к которому обеспечивался благодаря кузову лифтбэк (крышка багажника поднималась вместе со стеклом).

Салон Славуты был "дубовым". Но за такие-то деньги! uateka.com

Так или иначе, но машина действительно снискала популярность у народа. Даже сейчас её активно покупают на вторичке, хотя состояние многих экземпляров оставляет желать лучшего.

Выпуск Славуты прекратился в 2011 году, к тому моменту ЗАЗ выпустил более 140 000 ед. авто, из них 130 000 были реализованы украинским покупателям официальным дистрибьютором АвтоЗАЗ-сервис.

autoconsulting.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в своё время ЗАЗ Славута хотели выпускать в Греции. Машины греческой сборки хотели продавать в Европе.

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